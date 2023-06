SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Vasco por 2 a 1 em casa hoje (11), na 10ª rodada do Brasileirão.

O Inter abriu o placar com Rômulo, com apenas dois minutos de bola rolando.

Doze minutos depois, Wanderson ampliou. No entanto, o Vasco reagiu ainda no primeiro tempo e descontou com Rayan,

Os visitantes tiveram duas chances de empatar, mas pararam na trave e no goleiro John.

O Colorado salta para o 10º lugar, com 14 pontos ganhos. Já o Vasco segue em antepenúltimo, com apenas seis pontos.

O mais jovem a marcar pelo Vasco no século

Com apenas 16 anos, 10 meses e 8 dias, Rayan se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes pelo Vasco neste século.

"Muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional. Estou aqui desde os 6 anos. Ver o que o professor vai falar para a gente sair com a vitória", contou ao Premiere no intervalo.

INTERNACIONAL

John; Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Nico Hernández e Renê; Campanharo (Matheus Dias), Rômulo, Pedro Henrique (Lucas Ramos) e Alan Patrick; Wanderson (Jean Dias); Luiz Adriano (Lucca). T.: Mano Menezes.

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso (Robson Bambu), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira (Pedro Raul) e Rayan (Gabriel Pec). T.: Maurício Barbieri.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Dia e hora: 11 de abril, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Matheus Dias, Rodrigo Moledo (INT); Lucas Piton, Jair, Robson Bambu (VAS)

Gols: Rômulo, aos 2'/1ºT, Wanderson, aos 14'/2ºT, para o Inter; Rayan, aos 28'/1ºT, para o Vasco.

