SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Alex Telles foi o primeiro jogador a se apresentar à seleção brasileira em Barcelona, na Espanha. O jogador chegou na noite desse domingo (11), junto com a comissão técnica.

Alex Telles chegou em Barcelona e foi o primeiro a se juntar ao técnico Ramon Menezes e demais membros do staff da Canarinho. A rapidez do lateral-esquerdo deve-se ao fato de que ele reside na Espanha, defendendo o Sevilla.

O atleta chegou ao hotel da delegação brasileira pouco antes das 20h no horário local (16h no horário de Brasília). Ele se dirigiu ao restaurante e cumprimentou todos os profissionais presentes.

Telles vem de uma conquista da Liga Europa, assunto que comentou com a CBF TV: "Tive uma temporada muito feliz, terminei da melhor maneira possível, conquistando a Liga da Europa, e agora é embalar pra dar o nosso melhor na seleção."

AMISTOSOS À VISTA

O primeiro treino em grupo da seleção está marcado para essa segunda-feira (12). A atividade será realizada no Ciutat Esportiva Dani Jarque, no período da tarde.

O primeiro compromisso do Brasil acontece no sábado, dia 17, diante de Guiné. Depois, a equipe comandada provisoriamente por Ramon enfrenta Senegal, em Lisboa, no dia 20.