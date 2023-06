Os quatro novos integrantes da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 2024 foram conhecidos neste domingo (11). Botafogo, Fluminense, América-MG e Red Bull Bragantino venceram os respectivos confrontos pelas quartas de final da Série A2 (segunda divisão) e garantiram acesso à elite na próxima temporada.

Após empate sem gols na primeira partida, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, o Botafogo recebeu o 3B da Amazônia no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e goleou por 7 a 1. Kelen, com três gols, foi a protagonista das Gloriosas. As também atacantes Drika e Kamilla, a meia Driely e a lateral Chaiane foram as demais a balançarem as redes para as alvinegras, que voltam à elite após o rebaixamento em 2021. A zagueira Emilly descontou para o time amazonense.

No Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (AM), JC e Fluminense se enfrentaram depois de não saírem do zero nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, na semana passada. O duelo no interior amazonense também terminou sem gols e foi decidido somente nas penalidades. Melhor para as cariocas, que venceram por 4 a 3, com a atacante Bea convertendo a cobrança decisiva. As Tricolores disputarão a elite pela primeira vez.

O América encarou o Fortaleza no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), com a vantagem de ter vencido por 2 a 1 no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, no fim de semana anterior. Mesmo fora de casa, as Spartanas ganharam de novo: 2 a 0, com gols da meia Silvani e da atacante Letícia. As mineiras não disputam a primeira divisão desde 2016.