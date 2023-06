SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Dia dos Namorados é comemorado nesta segunda-feira (12). Veja onde comemorar em restaurantes dentro de estádios de São Paulo.

BRAZA - ALLIANZ PARQUE

Instalado no anel superior do estádio do Palmeiras, o Braza Gastronomia tem como foco as carnes e pescados assados na churrasqueira. O menu especial para o Dia dos Namorados será composto por uma entrada, um prato principal e uma sobremesa no valor de R$ 205,00 por pessoa.

Para começar, a opção será o Queijo Tallegio braseado com chutney de manga e cardamomo compota de morango e vinho do porto. Entre os pratos principais estão o raviolli gigante de bacalhau, entremé com sorvete de cupuaçu, tequila e caqui tostado, e lombo de cordeiro com casca de gengibre e capim de limão, aspargos e cenouras caramelizadas. Para finalizar, as opções de sobremesas são suspiros de amor ou telha de suspiro, frutas amarelas e calda de caramelo de gengibre.

Braza: R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo - SP, 05005-030 - o local possui estacionamento e capacidade para 252 pessoas, aceita dinheiro, cartões de débito e crédito. Acessibilidade de elevador - Necessário reservas

BY KOJI - ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO (MORUMBI)

Localizado no Morumbi Concept Hall, no Estádio do São Paulo, o restaurante é uma opção japonesa para os casais. Uma boa alternativa é o menu executivo com entrada e prato principal por R$ 88,00. Entre as opções estão o clássico Combinado com sushi e sashimi, Tempurá de camarão ou legumes, Chirashi, Anchova ou salmão.

By Koji: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Portão 4, Morumbi, São Paulo-SP - Necessário reservas

RAÇA STEAKHOUSE - ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO (MORUMBI)

A churrascaria do estádio do São Paulo é especializada em cortes uruguaios. Uma ótima opção para os casais é a tábua Raça de linguiças, que proporciona uma viagem ao país sem sair do lugar. Além de drinques e cortes variados de carnes, como o bife ancho com 300 gramas (R$ 95,00) e o tomahawk (R$ 230,00).

Raça Steakhouse: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Portão 4, Morumbi, São Paulo-SP - Necessário reservas

FIELZONE - NEO QUÍMICA ARENA

O Espaço Vip fica na Arena Corinthians e funciona como um bar-restaurante em dias sem jogos, se tornando uma ótima opção para os namorados. Com programação musical e cardápio, o carro chefe é a pizza Corinthians, com massa preta, mussarela de búfala, mussarela, pesto de azeitona preta e tomate (R$ 107).

FielZone: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Artur Alvim, São Paulo - SP, 08260-005 - Necessário reservas

BAR DO ZECA PAGODINHO - NEO QUÍMICA ARENA

Localizado na Arena Corinthians é uma ótima opção para celebrar a data com alegria e descontração. Para os casais que preferem comidinhas de boteco, esta é uma ótima opção. O cardápio é composto por comidas e petiscos típicos que fazem sucesso como o Baião de Dois (R$ 40), Canjica (R$ 20), Mini Pastéis (R$ 30) e muito mais. Além da programação musical e arquitetura que conta a histórica de Zeca Pagodinho.

Bar do Zeca Pagodinho: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Vila Carmosina, São Paulo - SP, 08295-005 - Necessário reservas