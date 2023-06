SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol de Ruan deu o empate ao Corinthians por 1 a 1 contra o Cuiabá, mas não aliviou a crise no Parque São Jorge antes da pausa no Campeonato Brasileiro.

O campeonato terá uma parada de dez dias por causa da data Fifa. A próxima partida será no clássico contra o Santos, que também vive um momento de instabilidade na temporada.

Luxemburgo terá diversos problemas para resolver durante a pausa.

A zaga voltou a sofrer gols, acumulando três jogos sendo vazada. Com 15 gols sofridos, a defesa alvinegra só é melhor do que as equipes que estão no Z-4 e a do Bahia, que tem a mesma pontuação.

Renato Augusto voltou a sentir um incômodo. O meia saiu de campo com apenas 19 minutos do primeiro tempo. Apesar de o técnico Vanderlei Luxemburgo dizer que o atleta sentiu apenas uma dor na panturrilha esquerda, há a preocupação de uma possível lesão.

Yuri Alberto chegou ao décimo jogo seguido sem balançar as redes. O centroavante, que iniciou no banco de reservas, só fez cinco gols em 30 jogos nesta temporada, sendo que três deles foram anotados ainda na primeira fase do Paulista. Depois disso, ele passou dez partidas em branco, balançou a rede contra o Fortaleza, e já volta a somar mais 10 compromissos sem marcar.

Transição afasta veteranos do time. Luxa vem dando mais espaço aos jogadores da base, mas como ele mesmo disse em coletiva, está 'trocando o pneu com o carro andando'. A renovação fez com que jogadores mais experientes, como Giuliano e Romero, perdessem muito espaço no elenco.

Alterações táticas. O treinador parece ainda não encontrado qual a melhor formação para o Alvinegro. O comandante vem alterando entre uma linha de 4 na zaga e três zagueiros.