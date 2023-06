RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O que faz a Maratona do Rio ser tão grande a ponto de reunir quase 40 mil pessoas, entre elas profissionais, recordistas, celebridades, influenciadores, músicos e até ex-jogadores? A resposta, provavelmente, está na experiência proporcionada a quem participa.

Em 2023, tudo foi planejado de uma forma que a corrida, a competição e os recortes são quase um detalhe. Tem de tudo um pouco para todos os níveis de atletas, dos iniciantes até os profissionais e recordistas.

Da última sexta-feira (9) até este domingo (11), a Marina da Glória, na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro, virou um grande parque de diversões para quem gosta pouco, mais ou menos e muito de correr.

Túnel para medir velocidade, lojas, shows e até um estúdio de tatuagem estavam à disposição dos amantes do esporte.

"Trabalhamos a Maratona do Rio é uma prova que tem muita experiência para quem está envolvido, tanto quem vem correr, participar, assistir e até quem trabalha. Acho que é uma prova única porque é Rio de Janeiro e muita experiência para quem vem", diz João Traven, diretor da maratona, à reportagem.

DESAFIO NO TÚNEL

Uma das principais atrações montadas para a maratona foi um túnel onde as pessoas tinham a oportunidade de medir o próprio tempo em um tiro de 10 metros. O tempo era exibido em um telão do lado de fora da atração. A fila sempre estava repleta de novos "competidores".

TATUAGEM?

Um estúdio de tatuagem também foi montado dentro do pavilhão da Marina da Glória. A ideia era que os participantes pudessem marcar na pele a experiência de participar do evento.

RAEL NA ÁREA

O rapper Rael foi uma das celebridades que participaram da prova. O cantor e compositor paulista perdeu parte do pulmão por tuberculose e hoje tem na corrida de rua um estilo de vida.

"Além de eu curtir é uma parada de vida. Eu tive problemas de pulmão. Para dar conta da minha vida eu precisava de disposição. A corrida traz benefícios, traz disposição, saúde e virou hábito. Cada vez que tem uma meia maratona vira um incentivo. Dessa vez eu me comprometi a correr em 1h40 e consegui. A última foi em 1h44 e consegui", disse à reportagem.

Além de Rael, a influenciadora Rafa Kalimann e os ex-jogadores Diego Ribas e Zé Roberto também marcaram presença.

RECORDE E EMOÇÃO

A emoção rolou solta para quem correu no nível profissional da maratona. Um dos mais emocionados foi o baiano Fábio Jesus, vencedor dos 10km. Ex-gari e hoje parte do time de atletas da Adidas, ele não só venceu a prova como bateu o recorde ao fechar em 28min55.

Fábio não conteve as lágrimas, se ajoelhou e comemorou muito após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

"Hoje significa o dever cumprido. Viemos lutando, não é fácil chegar nesse nível. Temos que nos dedicar bastante, deixar muita coisa de lado", comemorou em conversa com a reportagem.

CEM MARATONAS

Já o maratonista José Eduardo Garcia tinha motivos de sobra para comemorar ao completar os 42km da prova. No Rio de Janeiro, ele chegou a cem maratonas na carreira.

"Comecei em 2005, até que seis anos depois consegui fazer uma maratona para ver como o corpo ia reagir. Foquei e terminei até bem. A coisa foi evoluindo até que nos últimos anos eu vi que dava para chegar em 100. No último ano fiz 21 maratonas para conseguir fazer a de número 100 no Rio", celebrou.

NOVOS PLANOS

A Maratona do Rio tem planos de expansão para 2024. Uma das ideias é levar a prova dos 5km para a quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Com isso, o evento ficaria espalhado por quatro dias na cidade. A organização celebra o sucesso de 2023, principalmente no turismo, com mais de 87% dos hotéis da cidade ocupados, e já pensa em como aumentar a estrutura para o próximo ano.