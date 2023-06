SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior está preocupado com as sondagens da Europa para alguns de seus jogadores e fez um pedido público à diretoria do São Paulo.

Dorival quer a manutenção do atual elenco. Ele prefere a permanência dos titulares a reforços.

O treinador está ciente da procura de clubes europeus para atletas como Beraldo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor e não quer perder ninguém pelo menos até o fim do ano.

O comandante entende que qualquer perda agora pode frear o processo de reestruturação do São Paulo, que teve melhora no desempenho após a saída de Rogério Ceni.

Torço para o São Paulo não perder jogadores, que não venda jogadores. Seria diferencial para o São Paulo se fortalecer e, talvez, brigar por conquistas. Não faço questão que cheguem, mas faço questão que não saiam e gostaria de ser respeitado nisso. Para que a equipe tenha padrão. E preciso de elenco definido, sem perder jogadores no meio de competições. Seria terrível para uma equipe que está buscando estruturação"Dorival Júnior, após a derrota do São Paulo para o Palmeiras.

BUSCA POR REFORÇOS X PROBLEMAS FINANCEIROS

O São Paulo quer novas contratações na próxima janela internacional de transferências, em julho, mas tem pouco dinheiro em caixa.

O Tricolor não esconde a necessidade de vender jogadores para fechar o caixa, porém, tentará atender ao pedido de Dorival, nem que negocie alguém e mantenha até o fim da temporada.

A procura por reforços mira atletas em fim de contrato, por empréstimo ou com custo baixo, como é o caso de Marinho, de saída do Flamengo. A prioridade é trazer atacantes de velocidade e com drible como característica.