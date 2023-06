No Brasil, a imensa maioria das pessoas ainda não sabem que o país está prestes a disputar mais uma Copa do Mundo de Futebol. Depois de mais vexame e desclassificação na última Copa do Mundo que foi disputada no Qatar, no final de 2022, chegou mais uma chance de levantarmos a taça de melhor do mundo. Dessa vez, a primeira taça que podemos levantar: a de campeões do mundo de futebol feminino.

Apesar da desinformação geral, o futebol feminino tem ganhado cada vez mais destaque no cenário esportivo nacional. Com grandes equipes se reforçando e investindo na categoria, os jogos do feminino estão começando a cair no gosto dos torcedores. Em breve, poderá ser ainda mais conhecido caso a equipe feminina da seleção brasileira confirme o favoritismo.



Seleção feminina está bem cotada



Com a Copa do Mundo de Futebol Feminino se aproximando, a seleção brasileira subiu uma posição no ranking mundial da FIFA, assumindo a 8ª colocação e empurrando a Holanda para o nono lugar. Com isso, as meninas do Brasil mostram força na chegada da Copa, que se inicia no próximo dia 20 de julho. Uma oportunidade de ouro de ver as jovens brasileiras participarem de uma Copa do Mundo ao lado de uma líder e histórica jogadora, Marta.

O torneio que acontecerá na Nova Zelândia tende a ser o maior da história. Serão 32 seleções em busca da taça dourada e mais 1 milhão de ingressos vendidos antecipadamente. Esse sucesso é resultado de muitos anos de luta e coragem das jogadoras. O futebol feminino tem lutado por reconhecimento e igualdade no esporte há décadas.

Apesar dos desafios, as jogadoras têm mostrado resiliência e determinação, quebrando barreiras e estabelecendo novos padrões para o esporte. A ascensão da seleção brasileira no ranking da FIFA é um testemunho do trabalho árduo e do talento das jogadoras.



Futebol feminino tem muito campo a percorrer



No entanto, apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios a serem superados. A disparidade salarial entre jogadores e jogadoras, a falta de investimento e a falta de visibilidade na mídia são apenas alguns dos obstáculos que o futebol feminino ainda enfrenta. É crucial que essas questões sejam abordadas para garantir que o esporte continue a crescer e a prosperar.

Apesar desses desafios, o futebol feminino tem visto muitos triunfos. O aumento da popularidade do esporte, a melhoria do desempenho das equipes e o reconhecimento crescente dos talentos das jogadoras são sinais positivos para o futuro do futebol feminino.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino é uma oportunidade para as jogadoras mostrarem suas habilidades no palco mundial e para o esporte ganhar ainda mais reconhecimento e apoio. Com a seleção brasileira subindo no ranking da FIFA, há muita expectativa e entusiasmo em torno do desempenho da equipe no torneio.

A ascensão do futebol feminino é um testemunho do talento e da determinação das jogadoras. Apesar dos desafios, o esporte tem visto muitos triunfos com um futuro brilhante pela frente. Com a Copa do Mundo de Futebol Feminino se aproximando, há muita expectativa e entusiasmo em torno do que o futuro reserva para o futebol feminino.