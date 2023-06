SANTOS, SP, SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Nino, do Fluminense, tem uma lesão na coxa direita e será cortado dos amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal. A CBF ainda não oficializou.

Nino foi diagnosticado com uma lesão leve no adutor direito. Ele sentiu o problema no empate do Fluminense com o Goiás no último domingo, em Goiânia.

O UOL apurou que a lesão não é grave e Nino até poderia ficar à disposição contra Senegal, mas o departamento médico da CBF conversou com os profissionais do Fluminense e optou pelo corte.

A CBF anunciará o substituto em breve. As opções restantes para Ramon Menezes são Marquinhos, Éder Militão e Ibañez.

O Brasil enfrentará Guiné no sábado, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona, na Espanha. O duelo com Senegal será na terça-feira, no José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa, Portugal.

O corte de Nino foi confirmado por sua esposa no Instagram: "O sonho só foi adiado".

