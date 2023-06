SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Coudet anunciou no vestiário do Mineirão, após o empate contra o Red Bull Bragantino, que estava de saída do Atlético-MG. Com o treinador argentino essa será a sexta mudança de técnico em dez rodadas de Campeonato Brasileiro.

QUEM JÁ FOI DEMITIDO

Antônio Oliveira foi demitido do Coritiba após derrota na estreia do Brasileiro por 3 a 0 contra o Flamengo.

Rogério Ceni foi demitido do São Paulo na semana seguinte após a derrota para o Botafogo por 2 a 1 na estreia do Brasileiro.

Fernando Lázaro foi demitido do Corinthians no dia seguinte da demissão de Rogério Ceni. O treinador vivia uma sequência de resultados ruins à frente do Alvinegro.

Cuca, o substituto de Lázaro no Corinthians, foi demitido dias após ser contratado. Ele deixou o comando da equipe sob pressão pelo escândalo de Berna, na Suíça.

Ivo Vieira foi demitido pelo Cuiabá após derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG, na Arena Pantanal, na 5ª rodada.

Coudet é o sexto nome da lista.

QUEM ESTÁ PRESSIONADO?

Odair Hellman, do Santos. O treinador acumula as eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e a equipe não vence há oito jogos.

Maurício Barbieri, do Vasco. O time cruzmaltino atualmente é o vice-lanterna da competição com apenas seis pontos em dez jogos disputados. A última vitória da equipe no Brasileiro foi na primeira rodada.

Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians. Luxa tem um aproveitamento de apenas 27,77% dos pontos disputados desde que assumiu o Alvinegro ?em 12 jogos são apenas duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Antônio Carlos Zago, do Coritiba. Desde que assumiu a equipe, Zago não conquistou uma vitória sequer. O Coxa é o lanterna do Brasileirão com apenas quatro pontos em dez jogos ? todos os pontos são de empates.

PAUSA DO BRASILEIRO

Os técnicos terão dias valiosos para treinar suas equipes em busca de uma recuperação por conta da pausa pela Data Fifa.