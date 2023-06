BARCELONA, ESPANHA (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez o primeiro treinamento de preparação para os amistosos contra Guiné e Senegal. O elenco do técnico interino Ramon Menezes trabalhou no CT Dani Jarque, que pertence ao Espanyol.

A primeira atividade contou com 14 convocados: o goleiro Alisson, os laterais-direitos Danilo e Vanderson, o lateral-esquerdo Alex Telles, os zagueiros Militão e Ibañez, meio-campistas Casemiro, Joelinton, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá e os atacantes Malcom, Rodrygo, Richarlison e Vini Jr.

A seleção ainda terá os reforços dos goleiros Ederson e Weverton, do zagueiro Marquinhos, do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, dos meio-campistas André e Raphael Veiga e dos atacantes Pedro e Rony.

O zagueiro Nino, do Fluminense, foi desconvocado por causa de lesão na coxa. A CBF ainda definirá seu substituto.

A primeira parte do trabalho foi dividida entre ataque e defesa. De um lado, treino de movimentação ofensiva com Bruno Guimarães, Malcom, Rodrygo, Paquetá, Richarlison e Vini contra o jovem goleiro Llorenç Serred, do juvenil do Espanyol. O novato foi chamado para compor a atividade já que Ederson e Weverton ainda não estiveram presentes.

Esse treinamento de ataque contou com um golaço de Malcom de bicicleta. O atacante do Zenit (RUS) foi uma das novidades de Ramon para os amistosos.

A parte defensiva teve Alisson, Danilo, Militão, Ibanez, Alex Telles, Vanderson, Joeliton e Casemiro. No fim, todos se juntaram para um ataque contra defesa.

O Brasil enfrentará Guiné no sábado, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona, na Espanha. O duelo com Senegal será na terça-feira (13), no José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa, Portugal.