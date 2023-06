SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meio-campista Arturo Vidal, do Flamengo, anunciou ao jornal "La Tercera" que vai deixar o Flamengo no fim de dezembro, quando acaba seu contrato. O chileno despistou sobre seu futuro, mas não negou o desejo de atuar no Colo-Colo, time de seu país.

FUTURO É NO COLO-COLO?

"Tenho contrato até dezembro e não vou continuar no Brasil. Eu adoraria voltar, mas tenho que ver no momento."

PLANOS ATÉ 2023

"Quero aproveitar o resto do meu contrato, vencer os três campeonatos que me restam e depois veremos."

Foco no Flamengo. "Seria um desrespeito com outros times falar sobre isso [próximo time] porque tenho contrato com o Flamengo. Vou falar quando estiver livre, depois vou ver o que quero."

PASSAGEM TURBULENTA

Vidal chegou ao Flamengo no início de julho de 2022 e estreou semanas depois, na vitória flamenguista sobre o Avaí.

Desde então, o chileno atuou em 67 jogos com a camisa da equipe carioca e alternou momentos entre titularidade e banco de reservas.

Em fevereiro deste ano, ele polemizou ao falar sobre uma possível volta justamente ao Colo-Colo: em seu canal na Twitch, o jogador disse para o clube chileno o procurar caso quisesse "brigar pela Libertadores".

Depois de repercussão negativa por parte de flamenguistas, ele pediu desculpas e reforçou sua vontade de jogar na equipe carioca.

No mesmo dia, no entanto, Vidal iniciou o jogo contra o Boavista no banco e se irritou ao saber que não seria escolhido por Vítor Pereira para entrar. O chileno voltou do aquecimento e arremessou a própria chuteira para longe duas vezes e acabou multado por indisciplina

Com Jorge Sampaoli no comando, as polêmicas esfriaram ? mas ele segue atuando mais como reserva do que como titular no Flamengo.