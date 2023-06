SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians e atualmente no Zenit (RUS), foi convocado pela seleção brasileira para substituir Nino, do Fluminense.

O jogador de 19 anos estará à disposição do técnico Ramon Menezes para os amistosos contra Guiné e Senegal. Ele defendeu a seleção brasileira sub-20 na disputa da Copa do Mundo da categoria.

Robert Renan deve se juntar na quarta (14) ao grupo, que realizou hoje o primeiro treino em Barcelona. O Brasil enfrenta a Guiné no dia 17, na cidade espanhola, enquanto o jogo contra Senegal, no dia 20, será em Lisboa, em Portugal.

Ele pode fazer a sua estreia pela seleção principal. Revelado pelo Corinthians e negociado com o futebol russo em janeiro, o defensor soma passagens pelas categorias de base do escrete canarinho e foi campeão Sul-Americano Sub-20 neste ano.

Nino, por sua vez, foi desconvocado por uma lesão leve na coxa direita. Ele foi diagnosticado com o problema muscular após o empate do Fluminense com o Goiás, neste domingo (11), pelo Brasileiro.