PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter confirmou nesta segunda-feira (12) sua principal contratação da temporada: Enner Valencia. E o anúncio contempla parte do planejamento para 2023, mas ainda há metas a atingir para transformar em um marco o desembarque do equatoriano em Porto Alegre.

Enner Valencia foi oficializado como reforço do Colorado com ações de marketing e comemoração da torcida nas redes sociais. Ele tinha pré-contrato assinado com o clube gaúcho desde fevereiro.

Nos bastidores o Inter sabia das dificuldades que enfrentaria no primeiro semestre. O plano era 'chegar vivo' até a contratação de Valencia.

A expressão ouvida pela reportagem do UOL diz respeito a ter objetivos possíveis na chegada do centroavante. Estar em posição aceitável no Brasileiro e classificado nas demais competições.

Fora da Copa do Brasil, a vaga nas oitavas de final da Libertadores se tornou fundamental no plano do Colorado.

No Brasileiro, a posição intermediária torna o ambiente uma incógnita. É preciso melhorar para acreditar na chance de brigar pelo título a partir dos gols de Enner.

Para avançar na competição continental, o Colorado deve vencer o jogo do dia 28, contra o Independiente Medellín, em Porto Alegre. Caso contrário, precisará que o Nacional tropece contra o Metropolitanos, da Venezuela.

Na pior das hipóteses, o time gaúcho ficará em terceiro no grupo e irá para a Copa Sul-Americana. No entanto, tal situação é vista internamente como fracasso, uma vez que o Inter definiu como meta chegar ao menos até as quartas de final da Libertadores em seu planejamento divulgado no início do ano.

A esperança é que Valencia seja responsável por corrigir o principal problema do time de Mano Menezes atualmente: a falta de um goleador. Alan Patrick, que é armador, tem sido o principal responsável pelos gols da equipe.

O Inter ainda guarda expectativa pelo retorno de Gabriel, lesionado desde o ano passado, e a estreia de Aránguiz, que teve chegada antecipada, mas ainda não conseguiu atuar em razão de lesões.

Valencia se torna o salário mais alto do elenco gaúcho e imediatamente vira a maior esperança de conquistas no Beira-Rio.