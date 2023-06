SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se popularizou nos últimos anos como um clube revelador de atletas, mas hoje conta com apenas um remanescente do elenco bicampeão da Copa Libertadores 2020 e 2021.

Gabriel Menino é o único das sete Crias da Academia a permanecer no elenco. E o reportagem conta onde estão os outros seis bicampeões continentais.

Gabriel Silva esteve apenas na campanha da Libertadores 2020, por isso não entrou na lista.

DANILO

Deixou o Palmeiras em janeiro deste ano. O meio-campista foi vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de euros (R$ 100 milhões).

Era titular e pilar do meio-campo de Abel Ferreira. Tanto que o português demorou até encontrar uma nova formação, com Zé Rafael como primeiro volante, jogando ao lado de Gabriel Menino.

Embalou no Forest no fim da temporada. Ganhou sequência como titular entre abril e maio e marcou três gols.

GABRIEL VERON

Foi para o Porto no meio do ano passado e segue sofrendo com lesões. O jogador foi vendido por 10,25 milhões de euros (cerca de 56 milhões de reais).

Atrapalhado por lesões, não se firmou no time de Abel e deixou o Palmeiras após polêmica. O atacante foi multado após ser flagrado em uma festa e acabou negociado pouco depois.

Tem um gol e cinco assistências pelo Porto. Ele disputou 27 partidas pelo clube português.

PATRICK DE PAULA

Foi para o Botafogo e só deve retornar aos gramados em 2024. O meio-campista rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no início deste ano.

Patrick de Paula foi de herói do Paulista a fora da lista do Mundial de Clubes. O meia converteu o pênalti decisivo contra o Corinthians, no Estadual de 2020, mas caiu de rendimento e perdeu espaço com Abel Ferreira.

Se transferiu para o Botafogo em março de 2022, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,8 milhões). O jogador, porém, não se firmou e chegou a passar mais de um mês sem atuar.

WESLEY

É uma das contratações mais caras do Cruzeiro na 'Era Ronaldo'. O Palmeiras vendeu o ponta por R$ 16 milhões no fim de 2021.

Foi mais um a perder espaço com Abel após início empolgante em 2020. Ele marcou um dos gols do Palmeiras na final contra o Grêmio, na Copa do Brasil 2020, caiu de rendimento no ano seguinte e se transferiu para o time mineiro no fim da temporada.

Transferência abriu espaço para Giovani. O jovem foi promovido à equipe principal e chamou a atenção dos torcedores especialmente no início deste ano.

RENAN

O zagueiro impressionou pelo trabalho tanto na zaga quanto na lateral esquerda. Em 2021, ele fez 41 jogos, sendo 37 como titular.

Com pouco espaço, também ficou fora do Mundial e foi emprestado para o Red Bull Bragantino em 2022.

Se envolveu em acidente de carro e teve contratos rescindidos. O episódio, que resultou na morte de um motociclista no interior de São Paulo, fez Palmeiras e Bragantino encerrarem seus vínculos com o zagueiro.

Com aval da Justiça, foi para os Emirados Árabes e hoje defende o Shabab Al-Ahli. O brasileiro responde o processo em liberdade e recebeu permissão para seguir sua carreira em outro país.

LUCAS ESTEVES

Não foi protagonista em nenhum dos títulos da Libertadores. Ao todo, o lateral tem dois jogos, um em cada edição.

Foi emprestado para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos, e hoje defende o Fortaleza. Ele fez seis jogos em 2023 e deu uma assistência.