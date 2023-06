RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Arturo Vidal anunciou que não vai ficar no Flamengo para a próxima temporada. A permanência do jogador, porém, já era tratada como muito difícil dentro do clube.

Vidal anunciou ao jornal "La Tercera" que vai deixar o Flamengo no fim de dezembro, quando acaba seu contrato.

A vontade do jogador, como ele mesmo já disse em outra ocasião, seria vestir a camisa do Colo-Colo.

Pessoas próximas acreditam que o cenário pode mudar já neste ano caso o clube chileno avance para as oitavas da Libertadores.

Embora exista uma vontade de ambas as partes, o Colo Colo ainda não fez proposta oficial.

RENOVAÇÕES EM ESPERA

Assim como Vidal, outros jogadores do Flamengo também vivem fim de contrato. São eles: Bruno Henrique, David Luiz, Everton Ribeiro, Filipe Luís e Rodrigo Caio. Marinho não vai permanecer e Matheus Cunha já assinou novo vínculo.

O clube, porém, não trata essas renovações como uma prioridade, especialmente pela proximidade da abertura da janela. Os casos vão ser resolvidos na parte final do ano.

No caso do chileno, uma permanência era considerada muito difícil. Isso porque ele tem alto custo e entregou menos do que se esperava tecnicamente.

Somente uma mudança brusca de cenário faria Vidal voltar ao Ninho do Urubu na próxima temporada.

Além disso, a condição de reserva também incomodava o jogador, que chegou a ser vaiado pela torcida no Maracanã.

TURBULÊNCIAS

Vidal chegou ao Flamengo no início de julho de 2022 e estreou semanas depois, na vitória flamenguista sobre o Avaí.

Desde então, o chileno atuou em 67 jogos com a camisa da equipe carioca e alternou momentos entre titularidade e banco de reservas.

Em fevereiro deste ano, ele polemizou ao falar sobre uma possível volta justamente ao Colo-Colo: em seu canal na Twitch, o jogador disse para o clube chileno o procurar caso quisesse "brigar pela Libertadores".

Depois de repercussão negativa por parte de flamenguistas, ele pediu desculpas e reforçou sua vontade de jogar na equipe carioca.

No mesmo dia, no entanto, Vidal iniciou o jogo contra o Boavista no banco e se irritou ao saber que não seria escolhido por Vítor Pereira para entrar. O chileno voltou do aquecimento e arremessou a própria chuteira para longe duas vezes e acabou multado por indisciplina.