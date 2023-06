SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), esteve nesta terça-feira (13) em um evento em Madri (Espanha) e voltou a citar o técnico Carlo Ancelotti como foco principal para a seleção brasileira.

Ednaldo concedeu entrevista em evento na federação espanhola onde anunciou que o amistoso contra a Espanha será no Santiago Bernabéu. O jogo está marcado para março do ano que vem e é parte da campanha antirracismo em apoio a Vini Jr.

O cartola voltou a rasgar elogios ao treinador italiano do Real Madrid e reforçou o foco da seleção brasileira em tê-lo como comandante.

"Eu queria dizer o seguinte: temos ele como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, sem discriminação aos demais. Não só por ser um vencedor em tudo o que tem se colocado, mas também, conforme a palavra de todos os atletas que jogam com ele, a pessoa ideal que gostariam de estar treinando e aprendendo com ele. É um grande gestor de grupo. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades, o elegem como o melhor treinador da carreira. E aqueles novos, que ainda sonham crescer no futebol, gostariam ter um treinador como o Ancelotti. Entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e que (gostaria) treinar uma das melhores seleções do mundo"

Ele ainda revelou um contato que fez com Ancelotti recentemente para parabenizar pela postura após os casos de racismo contra Vini Jr.

Ednaldo deve ser reunir com Ancelotti nos próximos dias para ter uma resposta final do treinador sobre a seleção brasileira. A tendência é que o italiano opte por seguir no Real Madrid, mas o presidente da CBF ainda não desistiu de ideia de tê-lo no comando.