SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pela 14ª rodada, a última antes dos playoffs da Liga de Basquete Feminino, o Blumenau aprontou uma virada impressionante para cima do Ituano em um dos jogos com final mais dramático da temporada. O placar final foi de 71 a 70, com uma cesta de três de Luana virando o jogo.

O Ituano liderou a partida até faltarem três segundos. Daí tomou a virada com uma bola de três pontos e teve a chance de empatar com Palmira, que errou o lance livre após uma falta técnica de Blumenau.

Liga de Basquete Feminino - 14ª rodada

Data: 13/06/2023 (terça-feira)

Horário: 19:30 (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes

ITUANO

Monique, Palmira, Aninha, Joice, Maiara, Larissa, Isabella, Maria Carolina, Khállyta, Bianca, Karina e Marsitela.

T.: Antonio Carlos Barbosa.

UNISOCIESC/BLUMENAU

Leticia, Maria Paula, Mariana, Sil, Leila, Belén, Luana, Kawanni, Thamires, Helena e Giulia. T.: Bruna Rodrigues.