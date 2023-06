SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé falou pela primeira vez sobre a saída de Messi do PSG para o Inter Miami e analisou o período que o craque argentino atuou no futebol francês.

Além disso, o atacante de 24 anos comentou sobre o seu futuro e reforçou o desejo de cumprir o seu último ano de contrato no PSG.

**PSG PRECISA EVOLUIR PARA CHEGAR AO TOPO**

"Sabíamos que havia carências que cedo ou tarde você paga. É preciso aprender com os erros de cada temporada, para não repeti-los toda vez. Individualmente me mantenho em alto nível. Quero continuar progredindo para estar sempre no topo".

**DESRESPEITO COM MESSI NA FRANÇA**

"Estamos falando de potencialmente o melhor jogador da história do futebol [Messi]. Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena".

**MBAPPÉ DIZ QUE NÃO PEDIU PARA SER VENDIDO AO REAL**

"Não pedi nem para ser vendido, nem para ir ao Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada".

As declarações de Mbappé foram dadas ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

**MBAPPÉ ESTÁ DE SAÍDA DO PSG**

Jogador confirmou ontem que não permanecerá no PSG após o término de seu contrato em 2024 e afirmou que o clube já sabia dessa decisão há quase um ano.

"Nunca discuti qualquer renovação de contrato com o PSG. A diretoria foi informada desde 15 de julho de 2022 da minha decisão de não estender além de 2024 ?e a carta enviada foi apenas para confirmar o que eu já disse a eles", disse Mbappé à agência de notícias francesa AFP.

A decisão força o PSG a se mexer caso queira evitar perder seu grande astro de graça. O time teria apenas mais duas janelas de transferências para conseguir vendê-lo antes que ele possa assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 31 de janeiro de 2024.