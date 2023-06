SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain aceitaria ouvir ofertas a partir de 150 milhões de euros (R$ 785,3 milhões, na cotação de hoje) para negociar Mbappé.

Essa seria a quantia a que o clube diria 'sim' para vender o jogador nesta janela de transferência, já que tem a possibilidade de, a partir em junho de 2024, Mbappé sair de graça. Essa informação é da ESPN internacional.

No entanto, esse valor pode ser um pouco maior se o clube interessado for o Real Madrid, pois a relação entre o time merengue e o parisiense não são boas.

Mbappé confirmou, na manhã de ontem (13) que não permanecerá no PSG após o término de seu contrato em 2024 e afirmou que o clube já sabia dessa decisão há quase um ano.

'DIVÓRCIO'

O 'término da relação' entre PSG e Mbappé foi causado por promessas não cumpridas por parte do clube francês, de acordo com informações do jornal espanhol Diario AS.

A contratação de Lewandowski foi prometida a Mbappé, mas o polonês acabou indo para o Barcelona mesmo após uma tentativa desesperada do capitão da seleção francesa de levá-lo para Paris. Tchouaméni, que era a prioridade de Luis Campos para o meio-campo, foi para o Real Madrid e nem sequer ouviu a oferta do PSG.

Em julho de 2022, Mbappé comunicou ao presidente do PSG sua intenção de não renovar até 2025. O clube tentou esconder essa decisão, a tal ponto que na primeira rodada da Ligue 1, contra o Clermont, encobriu a ausência de sua estrela, que não quis jogar por estar chateado com as promessas quebradas, alegando uma lesão muscular.

