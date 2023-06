SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Grande nome brasileiro das provas de rua, Daniel do Nascimento não vai participar do Mundial de Atletismo, em agosto, em Budapeste (Hungria). Danielzinho, como é conhecido, vai priorizar a oportunidade de correr na elite de uma Major no segundo semestre.

Dono da melhor marca da história em maratonas entre os não nascidos na África, o brasileiro de 24 anos busca seu primeiro grande resultado internacional. Em novembro, ele liderou por 32 km a Maratona de Nova York, com grande folga sobre o segundo colocado, mas exagerou no ritmo e o corpo não aguentou, obrigando-o a desistir.

Este ano, Danielzinho chegou a ser anunciado na elite de Boston, uma prova que não vale como tomada de índices. Mas ele acabou correndo, na mesma época, em abril, na Maratona de Hamburgo, na Alemanha, que não tem a mesma repercussão, mas é tida como rápida. Lá, fez índice para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e para o Mundial deste ano.

No último dia 31 de maio, encerrado o prazo para obtenção de índices para o Mundial na maratona, a CBAt convocou ele por ter índice e José Márcio Leão e Paulo Roberto Paula pelo ranking mundial. No site da competição, porém, já consta que Danielzinho abriu mão de participar e que um terceiro brasileiro, Johnatas de Oliveira, número 505 do ranking mundial, tem vaga.

Patrocinado pela Adidas, Daniel até veio do Quênia ao Brasil para a Maratona do Rio, mas acabou sentindo no km 6 e teve de abandonar a prova de 21 km no sábado ?no ano passado, havia vencido a meia maratona.

Fora do Mundial, ele pode se dedicar a competir uma major do segundo semestre. A temporada começa com a de Berlim, em 24 de setembro, em um local propício para a obtenção de boas marcas (Ronaldo da Costa bateu lá o recorde mundial). A de Chicago acontece em 8 de outubro e, a de Nova York, em 5 de novembro. Nesta última, o campeão leva US$ 100 mil.