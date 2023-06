SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador de MMA Conor McGregor tranquilizou o público sobre o estado de saúde de Burnie, mascote do Miami Heat.

McGregor disse que o homem por trás da fantasia de Burnie "está bem". O lutador irlandês conversou com a imprensa em Nova York.

McGregor justificou o soco que deu na última sexta-feira, durante intervalo do jogo 4 das Finais da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets.

O mascote do Heat foi hospitalizado após levar o soco e ficar inconsciente. Segundo o portal The Athletic, o homem recebeu medicações para amenizar a dor e foi liberado a ir para casa no dia seguinte.

O mascote está bem. Era uma esquete, aconteceu o que aconteceu, mas ele está bem. Passei bastante tempo com ele depois. A gente se abraçou e estava tudo ótimo. Era parte do espetáculo" Conor McGregor

VEJA O VÍDEO DO NOCAUTE

Conor McGregor, Miami Heat maskotunu nakavt ediyor! #NBAFinals pic.twitter.com/eU1rFbhyRZ