SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vini Jr. causou alvoroço após o treino da seleção brasileira desta quarta-feira(14) em Barcelona (Espanha). Ele foi tietado pelos garotos das categorias de base do Espanyol.

O QUE ACONTECEU

Os jovens jogadores da base do Espanyol observaram todo o treino atrás de um dos gols do campo ao lado do utilizado pela seleção brasileira. O clube cedeu as instalações para os treinamentos da equipe antes do amistoso contra Guiné, neste sábado (17).

A CBF liberou a entrada dos garotos após o fim do treino. Eles se aglomeraram ao lado do campo e esperaram pelos jogadores. Marquinhos foi um dos primeiros a atender os jovens.

Mas as crianças queriam mesmo era ver Vini Jr. E, quando o jogador do Real Madrid se aproximou, a histeria tomou conta. Foram gritos, selfies e abraços durante os cerca de 5 minutos em que Vini esteve com os garotos.

Barcelona é a casa do maior rival do Real Madrid. Mas, na semana de treinos da seleção brasileira para o amistoso contra Guiné, Vini Jr foi mais bem recebido do que nunca na cidade.