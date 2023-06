BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira treinou com os 23 jogadores convocados pela primeira vez nesta quarta-feira (14). O goleiro Ederson e o zagueiro Robert Renan se juntaram ao grupo para a atividade na Cidade Esportiva Dani Jarque, em Barcelona. O Brasil disputará amistosos com Guiné, no sábado, e Senegal, na terça-feira.

A equipe titular do técnico interino Ramon Menezes começou o treino com Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vini Jr.

A única mudança com relação ao time que iniciou a atividade de terça-feira foi a entrada de Ayrton Lucas no lugar de Alex Telles.

Durante a atividade, Ramon testou variações táticas como a saída de bola com três defensores ?um dos laterais ao lado dos zagueiros e o outro avançando para uma das alas.

O treinador também mexeu no posicionamento de Paquetá, que atuou como terceiro homem de meio-campo e também como parceiro de Richarlison no ataque.

Outros testes devem ser feitos nos próximos dias. O interino aproveita o período de treinamentos para fazer observações de nomes e esquemas táticos.