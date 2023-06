SÃO PAULO, SP, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está decidido a permanecer com o goleiro John após o período de empréstimo que vence no final deste ano. O clube gaúcho partirá, então, para uma negociação com o Santos, clube com o qual o atleta possui vínculo.

As boas atuações recentes deram a John a titularidade no gol do Inter e convenceram o clube a buscar sua permanência por mais tempo.

O atleta tem contrato com o Santos até o fim de 2025 e está emprestado no Colorado até o fim deste ano.

O Inter ainda não iniciou efetivamente as conversas com o estafe do atleta e o time alvinegro, mas definiu sua estratégia. Tentará compor um negócio com investimento reduzido e apostará na sequência que pode convencer o goleiro a ficar.

A primeira alternativa imaginada é comprar 55% dos direitos do atleta por R$ 4,5 milhões. Neste cenário, o Santos segue como parceiro ao manter 30% dos direitos do atleta.

A segunda opção a compra de 85% dos direitos dele por R$ 8,5 milhões. O Inter já é dono de 15%, adquiridos quando o empréstimo foi firmado.