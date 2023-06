SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo afirmou na entrevista coletiva da seleção, nesta quarta-feira (14) que está entusiasmado com a possibilidade de jogar com Mbappé.

O brasileiro afirmou que seu entusiasmo com a possível contratação de Mbappé para o Real Madrid está em 10 de 10. O jogador foi questionado por uma repórter, o quanto ele estava animado de zero a dez com a possibilidade.

Rodrygo afirmou que o francês é um fenômeno e um dos melhores jogadores do mundo.

Além disso, ele destacou que com a saída de Benzema o clube precisa de um jogador naquela posição -a mesma que Mbappé gosta de jogar.

Apesar disso, Rodrygo frisou que o atacante tem contrato com o PSG e é preciso respeitar as escolhas dele.