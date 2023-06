SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por causa de cantos homofóbicos da sua torcida no clássico contra o São Paulo, o Corinthians terá de jogar uma partida com portões fechados no Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quarta-feira (14).

Em 14 de maio, as duas equipes empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena. Durante o clássico, torcedores corintianos iniciaram canto que chama os são-paulinos de "bichas".

O árbitro Bruno Arleu de Araújo paralisou o jogo ao ouvir os gritos e telão do estádio mostrou aviso de que cantos discriminatórios eram proibidos. O incidente foi relatado na súmula.

O próximo jogo do Corinthians como mandante no Brasileiro será em 2 de julho, contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, em 28 de junho, a equipe vai receber o Liverpool-URU pela Libertadores, mas a punição não vale para competições internacionais.

O clube foi punido baseado no artigo 243 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva", que alerta quanto a punições em caso de ato discriminatório, "desdenhoso, ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência."

Presentes na audiência, o administrador da Neo Química Arena, Lúcio da Silva Blanco, e Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, confirmaram terem ouvido o coro homofóbico.

Jogar sem a presença de seus torcedores é mais um problema para o Corinthians que, no Campeonato Brasileiro, luta até agora para não entrar na zona de rebaixamento.