- Vôlei: Brasil bate Coreia do Sul em Brasília pela Liga das Nações

A seleção feminina de vôlei abriu a segunda semana de partidas da Liga das Nações com uma vitória por 3 sets a 0 (parciais de 31/29, 26/16 e 25/16), na noite desta quarta-feira (14) no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

As maiores pontuadoras da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foram a ponteira Julia Bergmann e a oposta Kisy, cada uma com 15 pontos. Já a bicampeã olímpica Thaisa, que retornou à seleção brasileira nesta partida após um hiato de cinco anos, contribuiu com 11 pontos.

O Brasil volta a entrar em quadra pela competição na próxima quinta-feira (15), quando enfrenta a Sérvia a partir das 21h (horário de Brasília), também na capital federal.

