RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sempre com a língua afiada, Vidal declarou que deixará o Flamengo após o fim do contrato, em dezembro. Porém, o flerte com o Colo Colo está cada vez mais aquecido entre as partes e o provável namoro pode ser antecipado a depender do desempenho do clube chileno na Libertadores.

O Colo Colo cogita fazer uma proposta para levar o volante já em julho. O que pesará na balança é se a equipe conseguirá se classificar para as oitavas de final da competição continental, onde atualmente é lanterna do embolado Grupo F, mas tem chances reais de avançar na rodada final.

Embora haja um interesse mútuo, ainda não há uma oferta oficial na mesa para o jogador e o Flamengo, já que a ideia inicial era tê-lo no plantel a partir do ano que vem.

A mudança de pensamento começou a acontecer com a brecha no regulamento que permite contar com Vidal na próxima fase da Libertadores mesmo ele tendo já atuado pelo Flamengo no torneio. Segundo a regra, um jogador pode atuar por até duas equipes, desde que não seja na mesma fase. Nas oitavas, uma nova inscrição se abre.

Outros pontos que fizeram o Colo Colo repensar a investida são os sinais de que a relação entre Vidal e o time rubro-negro está próxima do fim, e que muito dificilmente uma renovação acontecerá.

Enquanto isso, Vidal segue no elenco, mas cada vez com menos espaço entre os titulares. Recentemente, viu seu compatriota Erick Pulgar tomar conta da posição e fazer dupla com Thiago Maia. Polêmico desde sempre, o volante deixa clara a sua insatisfação por ser reserva, e já acumula alguns históricos de ruídos com a diretoria, inclusive já tendo sido multado por ato de indisciplina no início do ano.