SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ótimo início de temporada de Gabriel Menino o consolidou como um dos protagonistas do Palmeiras e fez o torcedor alviverde "esquecer" o antigo titular da equipe.

Gabriel Menino "confirmou" aposta alviverde. Palmeiras optou por aguardar a recuperação de Menino, que correspondeu às expectativas dentro de campo, após altos e baixos na equipe nas últimas temporadas. A tentativa frustrada de contratar Allan, do Atlético-MG, também pesou na situação.

Menino começou o ano com dois gols na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, meses depois foi importante mais uma vez com mais dois gols no segundo jogo da final contra o Água Santa ?em ambas competições o time alviverde ficou com o título.

No último domingo (11), Menino voltou a se destacar com um golaço no Morumbi. Ele limpou a marcação de Gabriel Neves e acertou o ângulo de Rafael para abrir caminho para a vitória do Palmeiras.

Menino igualou número de gols de Danilo da última temporada em apenas seis meses. Em 2022, Danilo teve sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras com 57 jogos, 7 gols e 3 assistências. Gabriel Menino, em junho de 2023, tem os mesmos 7 gols e 2 assistências, mas em apenas 35 jogos disputados até então.

RICHARD RÍOS FOI O REFORÇO PARA O MEIO-CAMPO NESTA TEMPORADA

Após o Campeonato Paulista, o Palmeiras acertou a contratação de Richard Ríos ? que fez boa competição pelo Guarani.

O clube paulista fechou a compra do atleta em R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos. Ele não chegou a equipe como reposição de Danilo, mas sim como mais um nome para fortificar o elenco.

O jogador colombiano tem entrado no decorrer das partidas justamente no lugar de Gabriel Menino ou, em algumas ocasiões, mais adiantado, na posição que tem sido de Raphael Veiga.