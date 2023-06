SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Valencia se pronunciou sobre as falas de Rodrygo acerca do caso de racismo envolvendo Vinícius Júnior.

Nesta quinta-feira (15), o clube espanhol emitiu um comunicado oficial desmentindo uma declaração feita por Rodrygo.

O Valencia pede para Rodrygo retificar suas falas e até cogita processar o atacante brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti passou pela mesma situação e teve que voltar atrás em suas declarações.

Rodrygo afirmou que também ouviu os gritos de "mono" (macaco em espanhol) por parte da torcida do Valencia na polêmica partida contra o Real Madrid, no Estádio Mestalla. O atacante falou sobre o assunto ontem (15) em coletiva de imprensa com a seleção brasileira.

"Acredito que a Espanha não seja um país racista, o racismo está no mundo inteiro, pode ter pessoas aqui que sejam racistas, mas a Espanha em si não é racista. Estava ali dentro do campo, ouvi o estádio inteiro gritando mono. Como eu falei também acontece comigo, eu sou negro também como o Vini", disse Rodrygo

COMUNICADO DO VALENCIA

"O Valencia CF lamenta e nega categoricamente as falsas declarações feitas pelo jogador Rodrygo Goes, nas quais afirma que todo o nosso estádio e torcedores proferiram cânticos racistas. Tais manifestações são mentiras graves que contribuem para estigmatizar de forma totalmente injusta uma torcida exemplar como é a do Valencia CF.

O Valencia CF se reserva o direito de tomar as medidas legais pertinentes para defender a honra de nosso clube e torcedores. Também devemos exigir dos jogadores de futebol rigor e responsabilidade na hora de fazer declarações.

Não restam dúvidas sobre a nossa luta e empenho para erradicar este flagelo social. Mais uma vez, pedimos o maior respeito à nossa torcida e que não seja atacada com informações falsas e boatos."