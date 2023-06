SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tênis Air Jordan 12, utilizado e autografado por Michael Jordan no jogo 5 das Finais da NBA em 1997, foi a leilão.

O modelo foi comprado na última quarta-feira (14), com lance de U$ 1,38 milhão (R$ 6,6 milhões na cotação atual). O par de tênis ficou em leilão por mais de um mês no site Goldin, e recebeu 14 ofertas. O primeiro lance foi de U$ 500 mil (R$ 2,4 milhões).

O par de tênis foi utilizado por Michael Jordan no famoso "Jogo da Gripe". A partida é considerada um dos momentos que definem a carreira de MJ, hexacampeão da NBA e seis vezes MVP das Finais.

Outros tênis de Jordan já foram vendidos por valores mais altos. Um par utilizado nas Finais de 1998 foi leiloado por U$ 2,2 milhões (R$ 10,6 milhões) em abril deste ano, enquanto uma peça de sua temporada de calouro saiu por U$ 1,47 milhão (R$ 7 milhões) em 2021.

O "JOGO DA GRIPE"

Michael Jordan entrou em quadra no jogo 5 das Finais da NBA doente. A informação da época era que MJ contraiu uma gripe, mas o documentário "The Last Dance" detalhou que na realidade o jogador sofreu intoxicação alimentar. O atleta do Chicago Bulls jogou com 40 graus de febre diante do Utah Jazz.

A febre não parou Michael Jordan. O astro foi o cestinha da partida com 38 pontos, além de pegar 7 rebotes, distribuir 5 assistências e roubar 3 bolas.

Os Bulls venceram fora de casa por 90 a 88. A vitória foi fundamental para encaminhar a série, que estava empatada em 2 a 2 antes do jogo 5. Chicago levou a melhor novamente no jogo 6 e conquistou seu quinto título da NBA em sete temporadas.