SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, na noite desta quinta-feira (15), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil, com datas, horários e transmissões dos jogos dos oito times sobreviventes no torneio.

Confira:

IDA

4 de julho (terça), às 21h: Bahia x Grêmio (sportv e Premiere)

5 de julho (quarta), às 19h30: São Paulo x Palmeiras (Amazon Prime Video)

5 de julho (quarta), às 21h30: América-MG x Corinthians (Globo, sportv, Amazon Prime Video e Premiere)

5 de julho (quarta), às 21h30: Flamengo x Athletico (Globo, sportv, Amazon Prime Video e Premiere)

VOLTA

12 de julho (quarta), às 19h: Grêmio x Bahia (sportv e Premiere)

12 de julho (quarta), às 21h30: Corinthians x América-MG (Globo, sportv, Amazon Prime Video e Premiere)

12 de julho (quarta), às 21h30: Athletico x Flamengo (Globo, sportv, Amazon Prime Video e Premiere)

13 de julho (quinta), às 20h: Palmeiras x São Paulo (Amazon Prime Video)