SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Patrocinadora da seleção brasileira, a Cimed lançou na última quarta-feira (14) sua campanha visando a Copa do Mundo feminina, na Austrália e Nova Zelândia.

A empresa farmacêutica "contratou" jogadoras para mostrar os bastidores da seleção. As atacantes Debinha e Bia Zaneratto serão embaixadoras da marca durante o Mundial.

Formiga também se junta ao time. A ex-jogadora -que também comentará os jogos no Grupo Globo - será embaixadora da marce no Brasil.

A farmacêutica está investindo cerca de R$ 40 milhões em todo o ciclo da Copa (masculina e feminina). Além das jogadoras, a empresa fechou com as influenciadoras Luana Maluf e Alê Xavier e com o Movimento Verde Amarelo (MVA).