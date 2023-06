SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o jogo-treino contra o Oeste por 3 a 2, disputado na manhã desta sexta-feira (16), na Academia de Futebol.

A atividade teve dois tempos de 40 minutos e os gols do time lviverde foram marcados por Luan, Bruno Tabata e Breno Lopes.

A equipe de Abel Ferreira está utilizando a pausa das competições por conta da Data Fifa para aprimorar os treinamentos e conseguir descansar alguns atletas que estavam com uma sequência de jogos muito alta.

O próximo compromisso do Palmeiras é na próxima quarta-feira (21), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras folga neste sábado e volta a se preparar para o jogo contra o Bahia no domingo (18), às 10h (de Brasília).

TABATA EXALTA COMPETITIVIDADE DE JOGO-TREINO

Autor de um dos gols contra Oeste, Tabata ressaltou a importância da atividade para os atletas que não estão jogando com tanta frequência.

"A nossa função aqui no Palmeiras é sempre estar preparado para, quando formos escolhidos para jogar, darmos o nosso melhor. Todo jogador quer sempre estar jogando e esses jogos-treinos acabam sendo muito bons para a gente que não vem jogando com tanta frequência poder sentir a adrenalina do jogo, de não poder facilitar nem um pouco. Foi um bom teste, mantivemos o nosso nível de competitividade e conseguimos a vitória. Neste período, vamos conseguir treinar, descansar e manter a competitividade lá em cima", disse o meia-atacante em entrevista enviada pela assessoria do clube.