SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está com a venda de Eduardo Bauermann encaminhada ao Alanyaspor, da Turquia. Restam os exames e a assinatura do contrato, o que deve ocorrer nos próximos dias. Quais os próximos passos do time alvinegro no mercado?

O zagueiro era titular com o técnico Odair Hellmann, que o considerava um dos pilares de sua defesa. Sem Bauermann, Odair não pretende liberar Luiz Felipe para negociação. O defensor, que atuou bem contra o Newell's Old Boys, na Sul-Americana, foi procurado pelo Coritiba, mas está nos planos.

A diretoria prioriza a chegada de zagueiros na próxima janela. O Santos, inclusive, autorizou pela primeira vez a viagem do analista Caio Nascimento à Argentina para observação de mercado.

Além de uma peça para a defesa, o Peixe pretende contratar um lateral-esquerdo, um meio-campista e um atacante de lado. Com a lesão de Alison, que passará por cirurgia, é possível que o clube também busque um volante defensivo.

Além de jogadores chegando, o Santos também prevê saídas e já conta com vendas como as de Marcos Leonardo e Ângelo. O mercado ainda está esquentando pelos atacantes, mas a direção está otimista.

Vale lembrar que o Santos não receberá dinheiro de forma imediata por Eduardo Bauermann, mas está otimista pelos 40% de uma venda futura. A diretoria entende que, caso o zagueiro se destaque no futebol turco, deve ganhar valor de mercado.