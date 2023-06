SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou que fez um acordo com Eduardo Coudet, técnico que deixou a equipe de maneira polêmica no último fim de semana, após empate da equipe contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro.

DETALHES DO ACORDO

O clube e o argentino fizeram uma rescisão "amigável" do contrato entre as partes, que tinha vigência até o fim de 2024.

O Atlético-MG informou que não haverá qualquer pagamento de multa ?nenhum dos lados, portanto, vai arcar com valores até então pendentes.

Além de Coudet, cinco membros da comissão técnica deixaram a equipe: Ariel Broggi, Diego Monarriz, Octavio Manera, Guido Cretari e Carlos Miguel Fernández.

Na nota, o time de Belo Horizonte "dá o assunto por encerrado" ?o Atlético-MG está perto de fechar com Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para a sequência da temporada.