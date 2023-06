SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu Malta por 4 a 0, pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa. A partida foi realizada no National Stadium, em Ta' Qali, no país de Malta.

Com a vitória, os ingleses permanecem na liderança do grupo C, com três vitórias em três jogos. Já Malta é a lanterna do grupo e segue zerada.

A seleção de Malta enfrenta a Ucrânia na segunda-feira (19) às 13h; já os ingleses recebem a Macedônia do Norte no mesmo dia, mas às 15h45.

COMO FOI O JOGO

Os ingleses confirmaram o favoritismo esperado e dominaram o jogo. A Inglaterra colocou muita pressão no ataque e o primeiro gol acabou saindo antes dos dez minutos do primeiro tempo, marcado contra por Malta.

A seleção de Malta jogou fechada, desde o início, a fim de tentar evitar uma goleada. Mas a pressão dos ingleses foi muito grande. Além do gol contra, Malta ainda cometeu dois pênaltis e terminou a partida sem finalizar uma vez.

A Inglaterra fez três gols na primeira etapa e administrou o resultado no segundo tempo, mas conseguiu marcar mais um e ampliar o placar, após nova cobrança de pênalti.

DESTAQUES

Alexander-Arnold foi um dos destaques da seleção inglesa. O lateral-direito do Liverpool participou de três lances de gol, tendo marcado um deles.

Kane também fez boa partida. Foi ele quem sofreu pênalti e depois fez a cobrança.