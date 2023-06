SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França não precisou de inspiração para vencer Gibraltar por 3 a 0, no Estádio Algarve, em Portugal, e segue com campanha 100% após a terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa - 2024.

Giroud, Mbappé, de pênalti, e Mouhelhi, contra, marcaram os gols da partida. Os tentos saíram com 3 minutos de jogo, aos 48 do primeiro tempo e aos 33 da segunda etapa.

A seleção francesa chegou aos nove pontos e se mantém na ponta do Grupo B, seguido pela Grécia, com seis. Já Gibraltar continua amargando a lanterna, ainda sem pontuar.

Os Bleus voltam a campo na segunda (19) para enfrentar a vice-colocada Grécia, às 15h45 (de Brasília), no Stade de France, pela quarta rodada das Eliminatórias. Já Gibraltar visita a Irlanda no mesmo e dia e horário.

COMO FOI O JOGO

O maior artilheiro da seleção francesa inaugurou o placar cedo. Sem grande esforço, Girou anotou, de cabeça, o seu 54º tento defendendo as cores do país.

O gol no início, entretanto, esfriou os rumos da partida. A França encurralou o adversário e continuou controlando a partida, embora sem precisar impor tanta intensidade pela vantagem precoce no marcador.

Gibraltar quase não criou, mas ficou por detalhes de fazer um golaço do meio de campo. A equipe mandante não acertou o gol francês na partida, só que levou muito perigo com um chute por cobertura feito do círculo central que empataria o duelo.

Mbappé deixou o dele de pênalti, mesmo com atuação apagada antes do intervalo. O camisa 10 e capitão dos Bleus foi muito caçado pelos oponentes e pouco conseguiu desenvolver as jogadas.

A França manteve o domínio no segundo tempo e ampliou com um gol contra. Gibraltar povoou a área com dez jogadores e ia freando a artilharia francesa até que Mbappé disparou, em rara jogada de velocidade, e viu Mouelhi desviar para a própria meta.