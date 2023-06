SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Modric recusou proposta milionária do Al Hilal e continuará no Real Madrid por mais uma temporada. O clube da Arábia Saudita ofereceu ao jogador croata um contrato de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,05 bilhão na cotação atual) por três temporadas.

O jogador de 37 anos preferiu seguir vivendo em Madri. A família do atleta vive uma vida muito confortável e tranquila na capital espanhola, e ele quer continuar jogando pelo Real Madrid.

Luka Modric renovará seu vínculo até 30 de junho de 2024, quando completará 12 anos de Real Madrid e deve ultrapassar a marca de 500 jogos pelo clube (atualmente são 480 partidas disputadas).

As informações são do jornal espanhol As.