SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Barcelona não chegaram a um acordo por Vitor Roque após a primeira reunião.

Athletico não concorda com forma de pagamento. O Barcelona não tem os 40 milhões de euros (cerca de R$ 211 milhões na cotação atual) que o Furacão pede para vender Vitor Roque, e quer dividir esse valor em quatro parcelas anuais para os próximos quatro anos de 10 milhões de euros (R$ 52 milhões).

Reuniões entre as partes seguirão. Alexandre Mattos, CEO do Athletico, e André Cury, empresário do jogador, estão em Barcelona para tratar com os dirigentes do Barça, e acompanhando o ambiente da seleção brasileira ? que disputa amistoso contra Guiné na cidade hoje.

Barcelona já tem acerto com Vitor Roque. O desejo do jogador é defender o clube catalão, e o jovem de 18 anos só espera o acordo com o Athletico para fechar a negociação.

Na atual temporada pelo Athletico-PR, Vitor Roque disputou 25 jogos, marcou 10 gols e deu 4 assistências.