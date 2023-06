SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/18, 25/23 e 25/17 na tarde deste sábado (17) pelo 6º jogo da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei feminino, em Brasília.

A seleção brasileira garantiu a 6ª vitória seguida na competição. As alemãs foram derrotadas pela primeira vez na Liga.

Com a vitória, a equipe de José Roberto Guimarães avançou aos 18 pontos e foi ao 2° lugar. As europeias estacionaram na 6ª posição com 13 pontos enquanto a Polônia lidera com 20.

A seleção volta às quadras amanhã (18), a partir das 10h (de Brasília), quando encara os Estados Unidos. A Alemanha pega a Coreia do Sul, que ainda não venceu na competição.