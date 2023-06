SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Alguns dos principais jornais esportivos espanhóis exaltaram a seleção brasileira na "goleada sobre o racismo" no amistoso contra Guiné.

O Marca destacou que o Brasil, com os jogadores vestindo preto e se divertindo em campo, reforçou sua luta contra o racismo. Foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou de preto em sua história ?o uniforme foi utilizado durante o primeiro tempo do duelo no Estádio RCDE, em Barcelona, na Espanha.

Já o AS deu ênfase ao "baile madridista na festa contra o racismo". Três dos quatro gols do escrete canarinho foram marcados por brasileiros do Real Madrid: Rodrygo, Eder Militão e Vinicius Jr.

O Sport, por sua vez, analisou que foi "uma goleada contra o racismo" em um amistoso marcado pelo combate ao preconceito racial. A publicação escreveu que o resultado foi o de menos em um evento marcado pela campanha 'Com racismo não tem jogo' e com diversas ações antirracistas.

Além deles, o Mundo Deportivo afirmou que Vini Jr foi o protagonista da partida. O periódico opinou que a seleção brasileira "disse 'basta' ao racismo no nosso futebol" ?o atacante brasileiro foi alvo de ataques racistas em território espanhol.