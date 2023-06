SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Se recuperando de uma cirurgia no punho, Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, falou sobre pressão e má fase que vieram após seu título.

Na final mais jovem da história do Grand Slam dos EUA, a britânica derrotou Leylah Fernandez para se sagrar campeã com apenas 18 anos.

Com a vitória, os holofotes se voltaram para Emma, que não manteve o mesmo nível de tênis da campanha em Nova York e caiu na pressão da expectativa gerada por seu próprio título.

Somada a essa pressão, lesões atrapalharam a caminhada da tenista, que recentemente fez uma cirurgia no punho e se recupera para retornar ao circuito.

Hoje com 20 anos, em entrevista para o The Sunday Time, Raducanu falou sobre o procedimento cirúrgico, a pressão e até confessou ter um certo 'arrependimento' de ter vencido o US Open tão jovem.