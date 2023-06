ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Unai Simón, herói do título da Espanha na Liga das Nações contra a Croácia, nos pênaltis, foi uma das vozes mais firmes a defender o atacante brasileiro Vini Jr dos ataques racistas no Campeonato Espanhol.

EM DEFESA DE VINI JR

O goleiro do Athletic Bilbao saiu em defesa de Vini Jr na perseguição racista que o brasileiro tem sofrido. Unai Simón foi um dos poucos atletas de La Liga a criticar o racismo na Espanha.

"[O racismo contra Vini Jr] É um reflexo do que acontece em todos os lados e um problema da sociedade. É algo que entre todos temos que erradicar o quanto antes. Não deveria ocorrer no futebol ou em nenhum outro lugar", afirmou Unai Simón no mês passado.

"No campo, você pode aguentar comentários dizendo que você é ruim ou que é grosso, mas há outros que não dá para aguentar. Eu entendo que jogadores como Vinícius explodem porque tem uma hora que satura", completou o goleiro da Espanha.

Unai Simón protagonizou um momento curioso com Vini Jr neste ano. Após um jogo entre Bilbao e Real, ele pediu a camisa do brasileiro para dar a uma criança que estava hospitalizada e sonhava com a número 20 do Madrid.

HERÓI DA ESPANHA NOS PÊNALTIS

Unai pegou dois pênaltis na disputa contra a Croácia e se tornou o herói da conquista da Liga das Nações. Foi o primeiro título espanhol após a geração de Xavi e Iniesta, 11 anos depois da Euro-2012.

O goleiro defendeu as cobranças de Majer e Petkovic, e a Espanha superou a Croácia por 5 a 4. Os croatas não perdiam uma decisão por pênaltis há 15 anos, desde a Euro-2008, contra a Turquia.

A Espanha vinha de três derrotas nas últimas quatro disputas de pênalti e quebrou a "zika". Na única vitória dessa série, Unai Simón já havia sido decisivo, na Euro-2020, nas quartas de final, contra a Suíça.

QUEM É UNAI SIMÓN

Unai Simón foi titular da Espanha na Copa do Qatar e vice-campeão olímpico em 2021, derrotado pelo Brasil de André Jardine. O técnico espanhol era Luis De La Fuente, que hoje comanda a seleção principal.

O goleiro de 26 anos chegou ao Athletic Bilbao em 2011, no juvenil, e permanece até hoje. Como muitos jogadores do clube, ele nasceu no País Basco.

Ele tem como principal ídolo no futebol o goleiro italiano Gianluigi Buffon. Ele não é muito afeito a redes sociais nem a tatuagens, dois costumes muito comuns entre os jogadores de sua geração.

O goleiro do Bilbao ganha cerca de R$ 19 milhões por ano, pouco mais de R$ 1,5 milhão ao mês, salário próximo a jogadores como Gabigol e David Luiz ?dois dos três maiores do futebol brasileiro.