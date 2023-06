PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Geromel renovou com o Grêmio em agosto do ano passado para viver, em 2023, o último ano de sua carreira de atleta. Mas não esperava o que aconteceu. Lesionado, ele ainda não conseguiu jogar e sequer tem previsão para estar em campo.

Tudo começou em janeiro, quando Geromel sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia no início daquele mês.

O clube, então, não estipulou previsão de retorno para evitar qualquer expectativa ou pressão para o defensor retomar seu posto no time de Renato Gaúcho.

O problema se tornou ainda maior quando o jogador teve diagnosticado um edema ósseo. Em maio, ele resolveu se manifestar e mostrou otimismo no retorno.

Na ocasião, Geromel passaria por mais um exame e previa trabalhar com o grupo em até 20 dias. Já se passaram 40.

Neste momento, o zagueiro está finalizando o processo de fisioterapia para iniciar uma transição de regresso ao grupo.

Da mesma forma, o Grêmio não define prazo para que ele esteja em campo.

"Estou agoniado que não estou conseguindo jogar. Me dói. Ano passado joguei quase 50 partidas, fiquei fora só de um jogo. Estou me sentindo bem fisicamente, mas foi uma lesão que aconteceu. Estou querendo jogar, mas não estou conseguindo. Não estou 100%, vou ter de esperar mais um pouco", disse Geromel, em maio.

IDOLATRIA INTACTA

Geromel é um dos principais ídolos no elenco do Grêmio. Com dupla histórica ao lado de Kannemann, ele participou da sequência de títulos recentes do Tricolor.

Aos 37 anos, sua aposentadoria não tem data definida, mas será com a camisa gremista.