RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à grave crise que também atinge os bastidores, o Vasco usa a data-Fifa para buscar soluções para uma retomada no Brasileiro, e a diretoria tenta avanços no mercado da bola por reforços.

PROGRAMAÇÃO

O elenco se reapresentou na última quarta-feira e realizou um jogo-treino com o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, no sábado (17), no CT Moacyr Barbosa.

Nesta segunda-feira (19), o elenco vai fazer atividades em São Januário, na parte da tarde. Haverá uma janela para a imprensa.

A equipe do técnico Maurício Barbieri volta a campo na quinta-feira (22), contra o Goiás, em São Januário.

Para este duelo, o time cruzmaltino não terá o zagueiro Robson e o volante Jair, suspensos, e o zagueiro Capasso, lesionado.

No setor defensivo, há a dúvida sobre quem vai formar dupla de zaga com Leo. Miranda e Lyncon são opções.

O confronto é muito importante para o Vasco, que se encontra afundado na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos, e vê a pressão sobre diretoria e comissão técnica aumentar a cada rodada.

CLIMA QUENTE

O clima no Vasco está quente, e a crise se amplia. O clube associativo e a SAF não estão falando a mesma língua e há pressão por mudanças.

Conselheiros fizeram um pedido para uma investigação interna para saber se o CEO Luiz Mello era sócio ativo do Flamengo quando tomou posse, em agosto do ano passado, o que infringiria um tópico do documento que ele mesmo assinou.

Integrantes da associação, que detém 30% da SAF, devem se reunir com membros da 777 nos próximos dias para explicações sobre o momento do futebol.

E OS REFORÇOS?

O Vasco tem um acerto encaminhado com o atacante Serginho, que estava no Giresunspor, da Turquia.

A cúpula está no mercado também em busca de um zagueiro, e negocia com Lyanco. O clube já procurou o Southampton para avançar com a transferência.

Há ainda o desejo de contratar um primeiro volante, um meia de criação e um atacante.

A diretoria também analisa a lacuna que será deixada por Andrey. Ele está emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, até o dia 30 deste mês. O jovem já retirou o visto americano para integrar a pré-temporada pelo Chelsea, nos Estados Unidos.