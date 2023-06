RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo retornará à competição no próximo dia 22, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal (MT). O time alvinegro já conta com um reforço para o segundo semestre e tem como objetivo manter o elenco que tem feito sucesso até aqui.

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, dois a mais que o segundo colocado, o Palmeiras.

O clube carioca já tem contratado o atacante uruguaio Diego Hernández, que era do Montevideo Wanderers (Uruguai). Ele já está há duas semanas treinando com o elenco botafoguense, mas só poderá estrear a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências.

Sócio-majoritário da SAF, John Textor não pretende vender os destaques da temporada até aqui, de modo que o principal reforço para o segundo semestre deverá ser a manutenção da espinha dorsal da equipe.

A Data Fifa tem servido também para o Botafogo recuperar jogadores que estão lesionados. O meia Gabriel Pires é o que está mais próximo de retorno após problema na panturrilha direita. O volante Danilo Barbosa, com uma lesão na coxa direita, também está perto da volta. Já o lateral esquerdo Marçal, com uma lesão no ligamento do joelho direito, ainda demanda mais cuidados e não tem uma previsão de volta.

O Botafogo concedeu quatro dias de folga na Data Fifa como uma forma de premiar os jogadores pelo bom desempenho na temporada até aqui.