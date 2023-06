SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, o trabalho do técnico Abel Ferreira no clube está longe de chegar ao fim.

Leila afirmou que gostaria de renovar com o técnico até o fim de 2027. A dirigente deu a declaração em entrevista exibida pelo programa Globo Esporte, da TV Globo SP.

O atual contrato do português vai até 31 de dezembro de 2024. Abel Ferreira está no clube desde outubro de 2020, e conquistou oito títulos no período.

A declaração leva em consideração uma possível reeleição da presidente. O mandato vigente de Leila Pereira se iniciou em 15 de dezembro de 2021 e tem duração de três anos, até o fim de 2024.

Meu segundo mandato terminaria em 2027. E isso já conversei com o Abel. É meu desejo que ele fique conosco até o último dia que eu estiver como presidente do Palmeiras. Eu sou uma mulher que não tem sonhos. Eu tenho objetivos" Leila Pereira, ao Globo Esporte

O QUE MAIS LEILA DISSE

Os constantes cartões levados por Abel

"O Abel tem meu apoio incondicional. Jamais pedi para o Abel mudar o temperamento dele. Eu não acho que um técnico não possa reclamar".

Personalidade do treinador

"Ele é um trabalhador, competente, intenso. Ele é enlouquecido pela vitória, como eu. Eu nunca questionei o Abel. Nunca conversei com o Abel para que ele mude o temperamento dele. Pelo contrário. Todas as vezes que converso com o Abel é para dar força a ele, para que ele continue sendo o que ele é. Por que se ele não tivesse esse temperamento, essa personalidade, ele não seria o treinador vencedor que ele é. Não seria tão vitorioso".

Atuação do Palmeiras no mercado

"O objetivo principal é a conquista de títulos. E você só conquista títulos com elenco forte. Não vou fazer, em hipótese nenhuma, nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva".