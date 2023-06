SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu a Grécia por 1 a 0, no Stade de France, em jogo válido pela 4ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa, nesta segunda-feira (19).

Mbappé, aos 10 minutos do segundo tempo, converteu pênalti sofrido por Griezmann e marcou o único gol da partida.

Com a vitória, a França mantém os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa e se garante na liderança do Grupo B, com 12 pontos. A Grécia é a vice-líder, com seis.

O JOGO

A partida começou equilibrada, com as duas equipes criando chances de gol, mas sem sucesso nas finalizações.

No segundo tempo, a França teve um pênalti a seu favor, após Griezmann ser derrubado na área. Mbappé desperdiçou a primeira tentativa, anulada por invasão. O atacante chutou com categoria ao repetir a cobrança e abriu o placar.

Em vantagem, os donos da casa dominaram a partida e tiveram diversas oportunidades para ampliar o placar, mas esbarraram na ineficiência nas finalizações e em grande atuação do goleiro grego Vlachodimos.

A expulsão de Mavropanos aos 25 minutos do segundo tempo dificultou ainda mais a situação da Grécia, que se defendeu como pôde para evitar uma derrota mais elástica.

A arbitragem de Mateu Lahoz foi confusa em alguns momentos, mas não interferiu diretamente no resultado final. O jogo entre França e Grécia foi o último da carreira do árbitro espanhol.